Tumor entfernt: Ex-Tennisstar mit Krebsdiagnose

So sei ihm vor fünf, sechs Jahren ein Tumor aus der Lippe entfernt worden.

Die Probleme würden ihn voraussichtlich sein restliches Leben lang begleiten, sagte der US-Open-Sieger von 2003, der 2012 seine Karriere beendet hatte. Die Probleme brachte er in Zusammenhang mit den vielen Stunden, die er beim Tennisspielen der Sonne ausgesetzt war. Roddick forderte Eltern auf, ihre Kinder einzucremen, besonders wenn sie Tennis spielten. Die Probleme würden sich nicht im Alter von acht Jahren zeigen, vielleicht aber im Alter von 38, betonte der Vater zweier Kinder. Er wolle nicht jammern: "Nichts ist falsch, alles gut - aber benutzen Sie Sonnencreme."

Roddick hatte seine Karriere 2012 bei den US Open – seinem Lieblingsturnier – beendet. Er erreichte während seiner Laufbahn insgesamt fünf Grand-Slam-Endspiele, wovon er eins gewinnen konnte: die US Open 2003 (6:3, 7:6 und 6:3 gegen Juan Carlos Ferrero). Im Jahr 2017 wurde er als neues Mitglied in die "Hall of Fame" des Tennis aufgenommen.

