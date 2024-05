Frühere Linz-Siegerin untergetaucht - Wo ist Camila Giorgi?

Am vergangenen Sonntag hatte die Italienerin in ihrer Instagram-Story ihr sofortiges Karriereende erklärt, nannte dafür aber keine Gründe.

Laut italienischen Medienberichten soll sie sich aktuell in den USA aufhalten. Sie sei womöglich vor dem Finanzamt aus ihrer italienischen Heimat geflohen. So sollen Steuerbehörden auf sie aufmerksam geworden sein, weil sie mehrere Jahre lang keine Einkommensteuererklärung abgegeben haben und hat laut "Gazzetta dello Sport" auch Steuerschulden. Giorgi war einige Tage weder für Angehörige, noch die WTA oder die International Tennis Integrity Agency erreichbar.

Nun haben sich ihre Anwälte Federico Marini und Cristian Carmelo Nicotra zu dem Fall geäußert. In einer Mitteilung hieß es: "Es war keine Absicht, sich den Ermittlungen oder der Verantwortung zu entziehen. Camila wird bald nach Italien zurückkehren. Die Abreise aus der Residenz in Calenzano ist vorübergehend und auf familiäre Meinungsverschiedenheiten zurückzuführen sowie den Wunsch, eine Pause zum Nachdenken einzulegen."

Laut "Bild" ermittelt aber auch die Staatsanwaltschaft Vicenza in einem weiteren Fall. 2022 soll sie mit einem gefälschten Impfpass zu den Australian Open gereist sein, also angeblich nicht geimpft sein. Bewiesen wurde das bislang nicht. Ihre Hausärztin wurde verhaftet, Giorgi, die auch eine Unterwäsche-Marke namens "Giomila" führt, bestreitet die Vorwürfe vehement. Am 16. Juli muss sie in Verona vor Gericht erscheinen.

