Warum sich Ex-LASK-Profi Thomas Goiginger für Blau-Weiß entschied

Die Rückkehr von Thomas Goiginger zu Fußball-Bundesligist FC Blau-Weiß Linz ist perfekt: Der Offensivspieler unterschrieb beim Stahlstadtklub einen Vertrag bis 2026. Wie ein Kaugummi zog sich die Heimholung des 31-jährigen Salzburgers, der bereits in der Saison 2016/2017 für die Linzer am Ball gewesen war. Ende April hatten die OÖN erstmals exklusiv vom Interesse der Königsblauen an Goiginger berichtet – gestern stieg endlich blauweißer Rauch auf. Der Offensivspieler, der sich