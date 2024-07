OÖN-Bericht bestätigt: Neo-Stürmer und Verlängerung bei Blau-Weiß

Wovon OÖN-Leser bereits seit gestern wissen, hat der FC Blau-Weiß Linz heute auch offiziell bestätigt: Alexander Schmidt unterschreibt einen Vertrag bis 2025 mit der Option auf eine Verlängerung.

Zuletzt war der 1.93m große Wiener beim FK Austria Wien unter Vertrag und bestritt 24 Pflichtspiele. Insgesamt kommt der 26-Jährige auf 87 Einsätze in der 1. Bundesliga und konnte dort 18 Tore und 8 Vorlagen verbuchen.

„Alexander passt mit seinen Fähigkeiten und seiner physischen Stärke sehr gut zu unserem Spiel, weshalb ich froh bin, dass er sich für uns entschieden hat. Wir sind überzeugt davon, dass Alexander bei uns wieder zu alter Stärke zurückfinden und somit eine Bereicherung für unsere Mannschaft sein wird", so Christoph Schößwendter, Sportdirektor FC Blau-Weiß Linz.

„Ich freue mich sehr auf die kommende Zeit und die neue Herausforderung beim FC Blau-Weiß Linz. Ich möchte der Mannschaft mit meinen Qualitäten am Platz helfen und kann es kaum erwarten loszulegen“, sagt Alexander Schmidt.

Pirkl bleibt in Linz

Zudem gab der Klub heute bekannt, dass Simon Pirkl einen neuen Vertrag bis 2026 unterschreibt. Der Tiroler war im Sommer 2021 vom Zweitligisten SV Horn zu den Blau-Weißen gewechselt und bestritt insgesamt 87 Pflichtspiele für die Linzer. In der abgelaufenen Saison traf er vier Mal für den FC Blau-Weiß Linz. „Ich bin sehr glücklich darüber, dass wir mit Simon doch noch eine Einigung erzielen konnten und er weiterhin für unseren Klub auf dem Rasen stehen wird. Simon ist in den letzten Jahren zu einem Führungsspieler und einer wichtigen Stütze gereift, der nicht nur die Mannschaft und das Trainerteam, sondern auch unsere Abläufe und Prinzipien bestens kennt und beherrscht. Mit Lukas Ibertsberger und ihm sind wir nun auf der linken Seite richtig gut aufgestellt “, so Christoph Schößwendter.

„Ich habe mit dem Team bereits einige besondere Momente gefeiert. Umso mehr freue mich, weitere zwei Jahre beim FC Blau-Weiß Linz zu bleiben und nächste Saison mit dem Team wieder richtig anzugreifen“, sagt Simon Pirkl.

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

