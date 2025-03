Kapitän Strauss will das blauweiße Schiff wieder auf Kurs bringen

„Wir wollen zeigen, wer wir sind“, gab Blau-Weiß-Trainer Gerald Scheiblehner vor dem morgigen Heimspiel (Hofmann Personal Stadion) die Richtung vor. Nach nur einem Punkt aus drei Frühjahrsrunden ist sein Team im Rennen um einen Platz in den Top Sechs fast schon zum Siegen verdammt.

Auf Kurs soll das blau-weiße Schiff auch wieder Kapitän Fabio Strauss bringen: Der 30-jährige Abwehrspieler verlängerte gestern seinen Vertrag um zwei weitere Jahre. „Ich fühle mich bei Blau-Weiß extrem wohl und freue mich schon auf die kommenden Jahre und die Erfolge, die wir hoffentlich gemeinsam feiern werden. Ich wollte unbedingt verlängern, es hat keine anderen Überlegungen gegeben, weil sich auch der Klub in eine richtige Richtung entwickelt“, sagt Fabio Strauss.

Dass er zuletzt nicht viel gespielt hat, nimmt der Salzburger locker: „Ich hatte gute Gespräche über meine aktuelle Situation, für mich ist das kein Problem. Ich bin lang genug Profi, gebe weiter Gas. Wenn die Chance kommt, muss ich sie nützen.“

Das Kapitänsamt geht aber sowieso über das Spielfeld hinaus: „Als Kapitän ist es wichtig, nicht nur im Spiel das Team anzutreiben. Ich versuche auch im Training, eine gute Energie hineinzubringen.“ Auch in Phasen wie jenen, gilt es, positiv zu bleiben: „Es gibt immer wieder Abschnitte einer Saison, in denen die Punkte nicht so da sind, wie man es sich wünscht. Wir müssen einfach hart weiterarbeiten.“

Personell kann Blau-Weiß ebenfalls wieder aus dem Vollen schöpfen: Die gesperrt gewesenen Kicker Alexander Briedl und Simon Pirkl kommen retour, auch der zuletzt krankheitsbedingt ausgefallene Alexander Schmidt ist gegen Tirol wieder dabei.

Autor Raphael Watzinger

