Blau-Weiß-Trainer: "Als Zuseher fühlt man sich verarscht"

Rückschlag für den FC Blau-Weiß Linz im Kampf um die Top-Sechs: So viel hatte sich das Team von Trainer Gerald Scheiblehner im gestrigen Heimspiel gegen Schlusslicht Altach vorgenommen - am Ende regierte nach der 1:3-Heimniederlage aber die Enttäuschung. "Es war einfach eine schlechte Leistung. Wir hatten heute viele Ausfälle dabei, von der Leistung her", sagte BW-Trainer Gerald Scheiblehner nach dem Schlusspfiff.

Praktisch jedes Tor der Vorarlberger ging ein individueller Fehler der Linzer voraus. Scheiblehner: "So wie wir es heute getan haben, kann man nicht verteidigen. So kann man auch kein Spiel in der Bundesliga gewinnen."

Doch nicht nur defensiv offenbarte seine Mannschaft Schwächen - offensiv konnten Ronivaldo und Co. ebenfalls kaum Akzente setzen. Sinnbildlich dafür: Der blauweiße Ausgleichstreffer fiel durch einen Anderson-Kopfball nach einem Eckball.

Mit der Niederlage hat Blau-Weiß auch eine große Chance verpasst, sich eine bessere Ausgangsposition für die Top-Sechs zu erarbeiten: "Wenn wir an die Top-Sechs denken, war es natürlich nicht förderlich. Das brauchen wir nicht wegdiskutieren."

Altachs Zeitspiel erhitzte die Gemüter

Geärgert hat sich der Blau-Weiß-Coach auch über Gegner Altach: Die Vorarlberger reizten in der Schlussphase die Definition des Zeitspiels wortwörtlich aus, provozierten eine Vielzahl an Unterbrechungen: "Ich verstehe ja, dass man Zeit herausholen will. Ein paar Mätzchen gehören dazu, aber das war peinlich und einfach unsportlich. Wenn meine Mannschaft so auftreten würde, wäre ich fuchsteufelswild."

Dass das aber nichts daran änderte, dass der Altacher Sieg verdient war, unterstrich Scheiblehner nach dem Spiel ebenfalls: "Mit unserer Niederlage hat das nichts zu tun." Trotzdem hätte er sich gewünscht, dass Schiedsrichter Daniel Pfister den Schauspiel-Einlagen des Gegners einen Riegel vorgeschoben hätte: " In England gibt es so etwas zum Beispiel nicht. Als Zuseher fühlt man sich ja auch teilweise verarscht, wenn elf durchtrainierte Spieler ständig am Boden liegen. Wenn das so ein Ausmaß annimmt, schadet es auch dem Image unseres Fußballs."

"Ganz normaler Wahnsinn"

Fabio Ingolitsch, der in Linz seinen ersten Sieg als Altach-Trainer feiern durfte, hatte von den Szenen in der Schlussphase eine andere Sichtweise: "Es ist der ganz normale Wahnsinn, wir hatten schon oft Problem, das Spiel in den letzten Minuten noch aus der Hand gegeben zu haben. Wir waren die letzten Wochen immer die Deppen und heute war's der Gegner. Deshalb bin ich happy darüber, dass wir auch mal unseren Mann gestellt und das Team es mit Persönlichkeit über die Zeit gebracht hat."

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

