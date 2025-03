LASK gegen Austria Klagenfurt im Liveticker

Vor dem Gastspiel am Wörthersee blieben die Linzer in allen 22 Pflichtspielen inklusive Regionalliga gegen Austria Klagenfurt ungeschlagen, gingen dabei 17 Mal als Sieger vom Platz und erzielten in jeder dieser Partien zumindest ein Tor. Außerdem ist der LASK in diesem Kalenderjahr noch ohne Niederlage - was aber auch auf die Kärntner zutrifft. Während die Klagenfurter Austria zuletzt ein 4:2 gegen den GAK einfuhr, gelang dem LASK ein prestigeträchtiges 2:1 gegen Rapid und damit der Sprung in die obere Tabellenhälfte. Diese Position soll nun in den letzten drei Runden des Grunddurchgangs verteidigt werden.

