Fix: Thomas Goiginger kehrt zu Blau-Weiß Linz zurück

Wovon OÖN-Leser bereits länger wissen, ist nun perfekt: Bereits Ende April hatten die OÖN exklusiv über das blauweiße Interesse an einer Rückkehr von Thomas Goiginger berichtet, am heutigen Freitag setzte der 31-jährige Stürmer seine Unterschrift unter einen Vertrag bis 2026.

Im Trikot der Königsblauen gelang dem Salzburger der endgültige Durchbruch im Profifußball: Goiginger spielte bereits in der Saison 2016/17 insgesamt 36-mal für die Blau-Weißen und verbuchte dabei 8 Tore und 10 Assists. Nach seiner ersten Saison bei Blau-Weiß entwickelte er sich zu einem absoluten Topspieler in der Bundesliga, absolvierte danach 177 Spiele in Österreichs höchster Spielklasse und erzielte dabei 37 Tore und bereitete weitere 37 vor. Zudem hatte der ehemalige österreichische Nationalteamspieler zahlreiche internationale Einsätze in der Europa League und Conference League.

Nach seiner Zeit in Österreich setzte der Offensivspieler im vergangenen Winter seine Karriere in der zweiten deutschen Liga beim VfL Osnabrück fort. Nun freut sich der FC Blau-Weiß Linz sehr, Thomas Goiginger als erfahrenen Stürmer wieder in den eigenen Reihen im Blau-Weißen Trikot begrüßen zu dürfen. „Es freut mich sehr, dass wir mit Thomas Goiginger eine absolute Top-Verstärkung als Neuzugang präsentieren können. Neben seiner großen Erfahrung, sowohl national als auch international, bringt er neben seinem unbändigen Willen und Mentalität vor allem jede Menge Torgefahr mit. Goigi wird nicht nur eine große Verstärkung, sondern auch ein Leader für unsere Mannschaft und vor allem für die jungen Spieler werden. Dass wir uns gegen andere Interessenten durchsetzen und ihn von unserem Weg bei Blau-Weiß Linz überzeugen konnten zeigt auch, dass wir als gesamter Klub auf einem sehr guten Weg sind“, so Christoph Schößwendter, Sportdirektor FC Blau-Weiß Linz.

„Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren sehr wertschätzend und es wurde mir sehr viel Vertrauen in meine Person und in meine Stärken entgegengebracht und das ist für mich vor allem nach der durchwachsenen letzten Saison ein wichtiger Entscheidungsfaktor gewesen. Die Mannschaft hat es letzte Saison im Aufstiegsjahr gut gemacht und ich will meinen Beitrag dazu leisten erfolgreich zu sein“, sagt Thomas Goiginger.

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

