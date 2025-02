Ab 17 Uhr live: Blau-Weiß Linz empfängt SCR Altach

Blau-Weiß Linz findet sich überraschend mitten im Rennen um den Einzug in die Meistergruppe der Fußball-Bundesliga. Nach der am Donnerstag bekanntgegebenen Vertragsverlängerung mit Trainer Gerhard Scheiblehner gilt nun die ganze Konzentration dem hohen sportlichen Ziel. Mit einem Heimsieg gegen Schlusslicht SCR Altach wollen die Linzer am Samstag (17.00 Uhr) die gute Ausgangsposition weiter verbessern und den Drei-Punkte-Vorsprung auf den LASK und Hartberg zumindest halten. Das Match im Liveticker.

Das könnte Sie auch interessieren: Blau-Weiß: Nach Verlängerung gilt voller Fokus dem Top-Sechs-Ziel

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Bundesliga Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.