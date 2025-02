Blau-Weiß Linz: Kapitän verlängert bis 2027

Der 30-Jährige unterschreibt ein neues Arbeitspapier bis Sommer 2027. Strauß kam im Sommer 2020 zu den Linzern und absolvierte für die Blau-Weißen bisher insgesamt 120 Pflichtspiele.

„Fabio ist seit mittlerweile 5 Saisonen bei uns, hat große Erfolge mit dem FC Blau-Weiß Linz gefeiert und ist in dieser Zeit auf und neben dem Platz zu einem absoluten Führungsspieler gereift. Er kennt unser Spiel, besitzt große Stärken im Defensivverhalten und hat aufgrund seines Charakters eine sehr wichtige Rolle in unserer Mannschaft eingenommen. Mich freut es, dass er für 2 weitere Jahre bei uns bleibt, weil er in vielerlei Hinsicht ein wichtiger Faktor für unsere Mannschaft ist“, so Christoph Schößwendter, Sportdirektor FC Blau-Weiß Linz.

„Die Vertragsverlängerung freut mich riesig. Ich fühle mich bei Blau-Weiß extrem wohl und freue mich schon auf die kommenden Jahre und die Erfolge, die wir hoffentlich gemeinsam feiern werden“, sagt Fabio Strauß.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Bundesliga Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.