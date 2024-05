Und der Mostdipf 2024 geht an …

Rund 150 Gäste feierten am Donnerstagabend im wunderschönen Ambiente des Stadlerhofs in Wilhering mit den diesjährigen Preisträgern. Bereits seit 1972 verleihen die OÖNachrichten ihr Original an Persönlichkeiten, die für etwas stehen, das mit dem Wesen des Mostdipfs Hand in Hand geht: Bodenständigkeit, Herzlichkeit, Originalität und eine kräftige Prise Humor machen würdige Mostdipf-Preisträger aus. In diesem Jahr reihen sich Schatzdorfer-Wölfel, Held und folkshilfe in die lange Liste der Preisträger.

Unterstützt wird die Veranstaltung von der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, der Österreichischen Hagelversicherung, AGRANA Stärke GmbH, dem Mostshop Wels, der Rinderbörse Oberösterreich sowie der Oberösterreichischen Versicherung.

Doch nicht nur die Mostdipf-Preisträger standen an diesem Abend im Mittelpunkt der Veranstaltung. Auch die zahlreichen obstverarbeitenden Betriebe Oberösterreichs, die in diesem Jahr wieder bei der „Ab Hof-Messe Wieselburg“ für ihre herausragenden Produkte mit Trophäen und Goldmedaillen prämiert wurden, rückten ins Rampenlicht. 22 von insgesamt 77 verliehenen Goldenen Birnen und Goldenen Stamperl gingen an Oberösterreichs Direktvermarkter. Auch die Anzahl der Goldmedaillen stieg von 173 im Jahr 2023 auf 200 Stück. Wir gratulieren sehr herzlich!

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper