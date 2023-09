Lutovac, Martin und Celic: Heißer Deadline-Day bei der SV Ried

Was passiert am heutigen Deadline-Day? Bei Fußball-Zweitligist SV Guntamatic Ried könnte der letzte Tag vor dem Schließen des Sommer-Transferfensters noch richtig intensiv werden.

Wie die OÖN bereits berichtet haben, gibt es bei den Innviertlern mit Michael Martin und Aleksandar Lutovac zwei Kandidaten für einen Abgang. Zumindest beim Serben Lutovac ist bereits eine Entscheidung gefallen: Der 26-Jährige hat seinen Vertrag bei den Wikingern auf eigenen Wunsch aufgelöst. Der Grund: Lutovac wird Vater, strebt deshalb einen Wechsel in seine Heimat an. Die Rieder sind dem Wunsch auf Vertragsauflösung nachgekommen - und sparen sich somit auch einen hohen Gehaltsposten ein.

Geld in die Klubkassen wird auch der bevorstehende Transfer von Mittelfeldspieler Martin spülen: Die OÖN hatten bereits exklusiv vom Interesse einiger Klubs aus der deutschen Heimat des 23-Jährigen berichtet. So sollen Braunschweig, Paderborn und Viktoria Köln ein Auge auf Martin geworfen haben. Den Zuschlag dürfte jetzt der deutsche Zweitligist Paderborn erhalten: Martin weilt bereits in Nordrhein-Westfalen und absolviert aktuell den Medizincheck. Der aktuelle Tabellendreizehnte wird die Ausstiegsklausel in fünfstelliger Höhe ziehen.

Legt Ried noch nach?

Aufgrund der bevorstehende Abgänge könnte sich bei den Riedern auch auf der Seite der Zugänge heute noch etwas tun: Wie die OÖN erfuhren sind die Innviertler in intensiven Verhandlungen mit einem österreichischen Legionär, der aktuell in Deutschland unter Vertrag steht.

Geht man die Liste der rotweißroten Kicker im Nachbarland durch, wäre vor allem ein Name naheliegend: Ex-LASK-Kicker Nemanja Celic, der beim deutschen Bundesligisten Darmstadt 98 unter Vertrag steht, dort aber keine Rolle mehr spielt.

Während dieser Transferzeit wurde auch Manuel Prietl schon einmal mit Ried in Verbindung gebracht - der 32-Jährige ist nach dem Abstieg von Arminia Bielefeld aber seit Sommer vereinslos. Was sich nicht mit jenen Informationen deckt, dass sich Ried aktuell mit einem Mittelfeldspieler in Verhandlungen befindet, der noch bei einem Klub unter Vertrag steht.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Bundesliga Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.