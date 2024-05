Bei den Brucknertagen in Ternberg wird auf der "Schorgel" Musik geschaukelt

Im Jubiläumsjahr anlässlich des 200. Geburtstages von Anton Bruckner erinnert auch Ternberg an den großen oberösterreichischen Komponisten: Da dieser "des Öfteren in dem schönen Tor zum Ennstal beim Marktwirt Derfler speiste und übernächtigte", sagt Andreas Ahrer, Kulturausschuss-Obmann in Ternberg.

Hapé Schreiberhuber Bild: Vuksic

Am Pfingstwochenende, Sonntag, 19., und Montag, 20. Mai, warten die Brucknertage mit einem vielschichtigen Programm auf. Als Einstimmung liest Performancekünstler Hapé Schreiberhuber am Pfingstsonntag ab 19 Uhr beim Marktwirt Derfler eine Bruckner-Huldigung des 1928 verstorbenen Musikschriftstellers Otto Keller. Dieser war Student für Musiktheorie bei Bruckner. Im literarischen Stil eines Stefan Zweig beschreibt der gekürzte, rund einstündige Text aus dem Jahr 1914 die Persönlichkeit und das sinfonische Schaffen des berühmten Komponisten. Die Premiere dieser Hommage fand bereits beim Styraburg Festival am 19. April statt.

Schon um 15 Uhr wird am Sonntag die "Schorgel", eine spezielle Schaukel-Orgel, aufgestellt. Auf dieser 16 mal 16 Meter großen Fläche wird das Orgelspiel mit einem Ensemble an Spielgeräte zu einem Musikinstrument verschmolzen. Durch gemeinsames Schaukeln und Wippen werden unterschiedliche Orgelpfeifen betrieben. Dadurch soll sich ein Klangraum entfalten, der Anton Bruckner sowohl auf abstrakte als auch auf spielerische Art und Weise hörbar macht. Am Pfingstmontag startet das Programm ab 11 Uhr mit der "Schorgel". Danach singen Ennstaler Chöre um 15 Uhr Bruckners "Locus iste". Zudem gibt es eine Ausstellung mit Kunstwerken von Otmar Wallenta zum Thema Bruckner sowie einen limitierten Sonderdruck "Bruckner in Ternberg" mit Bruckner Silbermünze. Kulinarisch verwöhnt der Marktwirt mit einem Anton-Bruckner-Menü.

