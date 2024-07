Dach wieder dicht: Hallenbad in Steyr soll im Herbst öffnen

Das Dach des Steyrer Hallenbades ist wieder dicht. Aus diesem Anlass bedankten sich die Verantwortlichen der Stadt Steyr als Bauherren mit einer Gleichenfeier für die geleisteten Arbeiten bei der Sanierung der Außenhülle des Bades. "Die Sanierung ist eine unserer größten Investitionen. Wir sanieren das Bad für die Steyrer Bevölkerung, vor allem aber für die Kinder, die hier das Schwimmen lernen. Das Hallenbad ist außerdem wichtig für den Schwimmunterricht der Schulen und hat Bedeutung für die gesamte Region", sagte Bürgermeister Markus Vogl (SP).

Die Sanierung ist aber laut Aussendung der Stadt auch ein Beitrag zum Klimaschutz. Bei der Halle aus den 1960er-Jahren werden das Dach und die Fassade erneuert. Eine Sanierung ist in den meisten Fällen nachhaltiger als ein Neubau. Zudem werden bei dieser Sanierung ökologische Aspekte berücksichtigt. So werden unter anderem die Fenster mit Dreifach-Isolierverglasung ausgeführt, es werden PV-Module in die Fassade eingebaut und es wird eine Fassadenbegrünung geben. Rund 3,7 Millionen Euro wird die Sanierung kosten.

Das Hallenbad wird voraussichtlich im Herbst wieder öffnen können.

