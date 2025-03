Vor 80 Jahren wurde Steyr befreit und geteilt: Woche der Erinnerung im Mai

Mehr als tausend Steyrer hatten ihr Leben verloren, ob als Soldaten oder durch Fliegerangriffe.

Auch viele Häftlinge in den Konzentrationslagern, Kriegsgefangene, Fremdarbeiter, Flüchtlinge und ortsfremde Zivilisten waren getötet worden, mehr als 100 Wohnobjekte zerstört und mehr als 1000 Häuser beschädigt. Die Einwohnerzahl Steyrs wuchs nach Kriegsende durch Flüchtlinge, Fremdarbeiter, Kriegsgefangene und befreite KZ-Häftlinge auf mehr als 100.000 an. Katastrophal war die Ernährungslage, insbesondere für die Kinder. Zudem herrschte große Wohnungsnot.

Während sich die Sowjets Ende Juli 1945 aus dem Raum Steyr zurückzogen, blieb die amerikanische Besatzung bis Mai 1955. Die Russen besetzten das rechte Ennsufer, die US-Armee das linke: Steyr wurde für drei Monate geteilt in Steyr-Ost und Steyr-West. Die wichtigsten Versorgungsbetriebe und Verwaltungsbehörden befanden sich im Westteil, waren aber gänzlich von der Bahnlinie abgeschnitten.

Anlässlich des 80. Jahrestags der Befreiung veranstalten die Stadt Steyr, das Mauthausen Komitee Steyr, die Gruppe Stolpersteine Steyr und das Museum Arbeitswelt eine Woche der Erinnerung. Den Auftakt macht das Mauthausen Komitee Steyr mit der Mauthausen Kantate von Mikis Theodorakis.

Am 8. Mai, dem Tag des Kriegsendes, lädt die Stadt zu einem Festakt ins Rathaus, bei dem Erich Hackl sprechen wird. Am 12. Mai findet die Befreiungsfeier unter dem Motto "Nie wieder Faschismus" mit Gedenkredner Heinz Fischer bei der KZ-Gedenkstätte in Münichholz statt.

Eine lange Nacht der Erinnerung, eine öffentliche Führung im Stollen der Erinnerung und Workshops für Schulen sind ebenso geplant wie eine Ausstellung in der Rathausgalerie und die Verlegung von Stolpersteinen zum Gedenken an Steyrer Opfer des Nationalsozialismus.

Stille Heldinnen und Helden

"Die Zeitzeugen werden weniger. Gerade deshalb sehen wir es als unsere Aufgabe, das Erinnern lebendig zu halten", sagt Bürgermeister Markus Vogl (SP). Die Woche der Erinnerung solle die Zeit des Nationalsozialismus in Steyr in allen Facetten beleuchten: die Unmenschlichkeit des Nazi-Terrorregimes, die Schicksale der Opfer, aber auch die Geschichten der Steyrer Widerstandskämpfer und jene der Heldinnen und Helden, die sich still widersetzten und in düsteren Zeiten Menschlichkeit zeigten. (dunst)

Alle Infos und Termine sind im Internet auf steyr.at/befreiung zu finden.

