Neue Zonenleitung für Lions Clubs in der Region

In den vergangenen beiden Jahren wurde die Zone von Robert Gassner und Andreas Festner vom Lions Club Bad Hall geleitet. Kürzlich fand in Bad Hall eine feierliche Amtsübergabe mit einer Salzsiederführung statt. Die neuen Zonenleiter heißen Harald Granegger und Wolfgang Rechberger vom Lions Club Steyr-St. Ulrich.

Lions Clubs International ist eine weltweite Vereinigung mit insgesamt 1,4 Millionen Mitgliedern in etwa 47.000 Clubs. Diese Mitglieder engagieren sich unabhängig von Religion und Politik ehrenamtlich für Menschen in Not.

Die Lions helfen schnell, direkt, lokal, regional und weltweit. Sie setzen sich für vielfältige soziale Projekte ein und tragen so zur Verbesserung der Lebensqualität vieler Menschen bei. Von der Unterstützung lokaler Gemeinschaften bis hin zu globalen Hilfsaktionen leisten die Lions einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft. Die Zone unter neuem Vorsitz ist eine Möglichkeit, sich auszutauschen, voneinander zu lernen, aber auch gemeinsam größere Hilfsprojekte zu stemmen.

Bei der Salzsiederführung, die unter anderem durch den Kurpark Bad Hall führt, wird anschaulich und sehr lebendig erzählt, welche Bedeutung das Salz für Bad Hall hat und wie nach und nach der Kurbetrieb groß geworden ist. Eine spannende Exkursion, bei der auch Einheimische noch viel Neues zu hören bekommen.

