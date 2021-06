Cupsieg, Europacup, sportliche Krisen, Abstieg, Aufstieg, Klassenerhalt und hartnäckige Verletzungen: Thomas Reifeltshammer hat in seiner Profikarriere viel erlebt – und das alles im Trikot eines einzigen Vereins, der SV Guntamatic Ried. Kaum jemand steht im österreichischen Fußball so für Vereinstreue wie der 32-Jährige, der am Montag das Ende seiner aktiven Karriere bekannt gab, die OÖN haben berichtet.