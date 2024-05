Endlich Landstrom in Engelhartszell: Bürgerbewegung sieht sich bestätigt

Das lange Warten auf eine Stromversorgung für die in Engelhartszell anlegenden Donau-Kreuzfahrtschiffe ist so gut wie vorbei. Mitte Mai soll es einen Medientermin für die Inbetriebnahme der drei Terminals an den drei Anlegestellen von der Linz AG, die das Projekt umsetzt, geben. "Tauziehen um Stromversorgung bei neuer Anlegestelle für Kreuzfahrtschiffe", titelten die Innviertler Nachrichten im Herbst 2016.