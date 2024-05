Hätten Sie die Mathematik-Matura geschafft? Die Aufgaben zum Download

6000 Schüler brüteten am Dienstag in Oberösterreich über den Mathematik Klausuren. (Symbolbild)

Die Mathematik-Zentralmatura am Dienstag war nach einer Umfrage der Landesschülervertretungen bzw. der Bundesschülervertretung "machbarer" als in den Vorjahren. Auf einer Skala von eins (ganz leicht) bis fünf (ganz schwer) seien die viereinhalbstündigen Klausuren über AHS und berufsbildende höhere Schulen (BHS) gemeinsam gerechnet im Schnitt bei zwei eingeordnet worden, hieß es auf Anfrage.

Noch nicht bereit für die Matura? Testen Sie Ihr Mathematik-Wissen in unserem Quiz

Einzig an den Handelsakademien (HAK) sei ein Beispiel zur Investitionsrechnung als ungewohnt eingeordnet worden - das Thema sei an und für sich zwar auf der Liste der möglichen Aufgaben gestanden, war aber in den letzten Jahren nicht mehr bei den Klausuren abgefragt worden. Insgesamt wurden für Mathematik (AHS) bzw. Angewandte Mathematik (BHS) heuer rund 40.200 Aufgabenhefte ausgeliefert. In Oberösterreich stellten sich 6000 Maturantinnen und Maturanten den Prüfungen.

Download zum Artikel Mathematik Matura 2024 AHS: Die Aufgaben PDF-Datei vom 07.05.2024 (548,87 KB) PDF öffnen

Download zum Artikel Mathematik Matura 2024 AHS: Die Lösungen PDF-Datei vom 07.05.2024 (277,45 KB) PDF öffnen

Diese Abstimmung ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Lesen Sie auch: Mit 19 schon zwei Mal in Mathe maturiert

An den BHS brachte der heurige Durchgang leichte Veränderungen: Der Beurteilungsschlüssel wurde an jenen der AHS angepasst und die Vergabe von halben Punkten, die sich laut Ministerium an den Gymnasien bewährt hat, auch an den BHS flächendeckend eingeführt. Außerdem waren nunmehr 42 Aufgabenstellungen statt 48 zu lösen.

Alle Matura-Aufgaben inklusive Lösungen können Sie unter matura.gv.at downloaden

Am Mittwoch ist Englisch an der Reihe

Die Zentralmatura wird am Mittwoch mit den Englisch-Klausuren fortgesetzt. Wegen der Unterbrechung durch Christi Himmelfahrt ziehen sich die Prüfungen diesmal besonders lang hin, den Abschluss machen Latein und Griechisch erst am 16. Mai.

Das könnte Sie auch interessieren: Deutsch-Matura: Diese Themen standen zur Auswahl

Insgesamt ist die Zentralmatura diesmal auf drei Kalenderwochen aufgeteilt. In der Woche ab 13. Mai ist noch je ein Tag für Französisch, Italienisch, Spanisch bzw. die Minderheitensprachen Slowenisch, Kroatisch und Ungarisch sowie für Griechisch und Latein vorgesehen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper