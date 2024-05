Gleitschirm-Pilotin stürzte am Feuerkogel 30 Meter ab

Bergrettung und Notarzthubschrauber standen am späten Montagnachmittag am Feuerkogel-Plateau im Einsatz, nachdem eine Linzerin mit ihrem Gleitschirm verunglückt war. Die Frau war am späten Nachmittag vom Nordstartplatz in etwa 1600 Metern Seehöhe abgehoben, bekam aber kurz nach dem Start Probleme. Aus ungeklärter Ursache stürzte die Linzerin rund 30 Meter in die Tiefe und kam in äußerst steilem und mit Latschen durchsetztem Gelände zum Liegen.

Per Tau gerettet

Augenzeugen schlugen Alarm. Eine Team der Bergrettung Ebensee und der Notarzthubschrauber Martin 3 wurden zur Unfallstelle beordert. Die Bergretter seilten sich zu der Verletzten ab und sicherten sie, während der Notarzt des Rettungshubschraubers Martin 3 aus Scharnstein die Frau versorgte. Sie wurde schließlich per Tau gerettet und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, teilte der Bergrettungsdienst Ebensee am Dienstag mit.

Lokalisierung: Der Unfall passierte am Feuerkogel in Ebensee

