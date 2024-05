Photovoltaik-Händler aus Gmunden mit Konkursverfahren

Das Unternehmen wurde 2021 gegründet, der Plan war, groß am PV-Markt einzusteigen.

Über das Vermögen des Gmundner PV-Händlers Mayberg ist am Dienstag am Landesgericht Wels ein Konkursverfahren eröffnet worden. Das berichtet der Gläubigerschützer KSV1870. 15 Dienstnehmer und 56 Gläubiger sind betroffen.

Das Unternehmen wurde 2021 gegründet, der Plan war, groß am PV-Markt einzusteigen. Dafür wurden rund 430.000 Euro investiert. Diese wurden für den Büro-Neuzubau an eine gemietete Halle und die dortige Neuinstallation einer PV-Anlage verwendet. Weil damit erhebliche Investitionen in fremde Gebäude getätigt und mit dem Vermieter keine Vereinbarungen zu etwaigen Ablösezahlungen getroffen wurden, ist laut KSV fraglich, ob diese Werte im Insolvenzverfahren entsprechend angesetzt werden können. Deshalb ergibt sich im Status auch ein Überhang der Aktiva (967.000 Euro) über die Passiva (812.000 Euro).

Als Ursache für die Zahlungsunfähigkeit wird angeführt, dass der Markt für PV-Anlagen eingebrochen ist und zusätzliche Geschäftsfelder, etwa die Lieferung von Luftwärmepumpen, nicht den gewünschten Erfolg brachten. Das Unternehmen soll geschlossen werden. Die offenen Montagetätigkeiten sollen noch fertiggestellt werden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper