13 E-Fahrzeuge in Niederösterreich angezündet: Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei geht laut einer Aussendung von Brandstiftung aus, der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 460.000 Euro. Zur Tatzeit ist ein Radfahrer in der Nähe des betroffenen Areals mehrmals von Kameras gefilmt worden. Hinweise wurden am Dienstag erbeten.

Das Feuer auf dem Firmengelände in der Großebersdorfer Katastralgemeinde Eibesbrunn dürfte am 24. April kurz vor Mitternacht mittels brandbeschleunigender Flüssigkeit gelegt worden sein. Auf mehreren Videodateien ist von etwa 22.15 Uhr bis Mitternacht ein Radfahrer in Tatortnähe zu sehen.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg wurden am Dienstag Fotos und Videos veröffentlicht. Hinweise werden vom Landeskriminalamt Niederösterreich (Tel.: 059133-303333) entgegengenommen.

