Ein Toter bei Brand im Rohrbacher Stadtzentrum

250 Feuerwehrleute bekämpften in der Nacht auf Mittwoch die Flammen am Stadtplatz in Rohrbach.

Die verstorbene Person lag beim Eintreffen der Feuerwehr auf dem Gehsteig, eine zweite Person stand am Fenster der Brandwohnung, wo bereits Flammen rausschlugen - sie wurde von der Feuerwehr mit einer Drehleiter gerettet, sagt Martin Wakolbinger, Feuerwehrkommandant der FF Rohrbach im Mühlkreis.

Das Feuer ist in einem Lokal an Stadtplatz in Rohrbach ausgebrochen, über dem sich Wohnungen und eine Pension befinden. 14 Personen mussten evakuiert werden, sagt der Einsatzleiter. "Sie wurden vom Roten Kreuz betreut und sind zurzeit in der Stadtgemeinde untergebracht." Von Verletzten wüsste er aktuell nichts.

250 Feuerwehrleute im Einsatz

In der Hochphase waren 13 Feuerwehren und 250 Einsatzkräfte am Rohrbacher Stadtplatz im Einsatz. Auch das Rote Kreuz, die Polizei und die Bezirkshauptmannschaft standen bereit. Drei Hubrettungsgeräte waren vor Ort - zwei Drehleitern, eine davon von einer Feuerwehr aus Deutschland, die im Einsatz war, und eine Teleskopmastbühne der Feuerwehr Walding.

Ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzenden Betriebe, eine Gläserei und eine Bäckerei, konnte verhindert werden, sagt der Kommandant. Mittwochfrüh mussten noch einige Blechdächer der angrenzenden Häuser geöffnet werden, um sicherzustellen, dass sich der Brand nicht schleichend ausbreitete. Auch die Brandursachenermittlung stand noch aus. "Der Einsatz wird sicher noch bis in die Mittagsstunden dauern, eventuell auch den ganzen Tag", sagte Wakolbinger.

Der Artikel wird aktualisiert, sobald es neue Informationen gibt.

