Marko Arnautovic über David Alaba: "Chef kann er zu Hause sein"

Marko Arnautovic ist mit 35 Jahren nicht mehr der Jüngste, wie er mit seinen beiden Treffern für Inter Mailand beim 2:2 gegen Hellas Verona bewies, zählt der Stürmer aber bei der Fußball-EM nach wie vor zu Österreichs Hoffnungsträgern.

Wertmustropfen sind mehrere verletzte Leistungsträger im ÖFB-Kader, allen voran David Alaba. Der Real-Star wird nach einem Kreuzbandriss nicht rechtzeitig fit werden.

"David wird uns fehlen. Man weiß, was ich von David halte", sagte Arnautovic zu "Ö3". "Er ist sehr wichtig für uns, auch wenn er uns nicht am Platz helfen kann."

Wie Teamchef Ralf Rangnick bei seiner vorläufigen Kaderbekanntgabe erklärte, wolle er Alaba als Non-Playing-Captain mit zur Euro nach Deutschland nehmen. Arnautovic begrüßt diese Idee: "Er (Alaba; Anm.) wird da sein und sehr wichtig für die Mannschaft sein."

Marko Arnautovic hofft auf viel Einsatzzeit unter Ralf Rangnick

Ganz ohne Schmäh geht es bei Arnautovic freilich nicht. Auf die Frage, ob Alaba auch als Boss des 35-jährigen Stürmers fungieren werde, antwortete Arnautovic mit einem Lachen: "Nein, Chef kann er zu Hause sein, bei mir nicht. Allein wegen des Altersunterschiedes geht das nicht."

Über die Rolle von Arnautovic in den Überlegungen von Rangnick herrscht noch Unklarheit. Zuletzt hatte sich Michael Gregoritsch dank zahlreicher Treffer in die ÖFB-Startformation gespielt. Dass Arnautovic nichtsdestotrotz auf viel Einsatzzeit bei der EM hofft, liegt auf der Hand: "Ich bin so ein Spieler, der, wenn er bei der Mannschaft oder beim Nationalteam ist, immer spielen will." Letztendlich entscheide freilich der Teamchef.

"Ich bin da", ergänzte Arnautovic, "ich werde der Mannschaft helfen und ich gehe davon aus, dass ich spiele."

Offen ist auch, bei welchem Klub Arnautovic in der nächsten Saison spielt. Bei Inter soll der Wiener vor einem Abschied stehen. Seine jüngsten Treffer helfen als Empfehlung für andere Klubs. Beim 2:2 (2:2) bei Verona durfte er erst zum fünften Mal in dieser Saison in der Liga von Beginn an spielen - und dankte es Meistertrainer Simone Inzaghi mit Toren in der zehnten Minute und in der Nachspielzeit der ersten Hälfte.

Die Ligasaison beschloss Arnautovic mit fünf Treffern, dazu war Österreichs Rekordnationalspieler zweimal in der Champions League erfolgreich. Der 20. Meistertitel für Inter, der zweite für Arnautovic mit den Mailändern nach 2009/10, als er ein junger Reservist war, stand bereits seit April fest. Am Ende lagen die "Nerazzurri" ganze 19 Zähler vor dem Stadtrivalen AC Milan.

