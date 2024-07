Österreichs Frauen gingen 0:4 unter: "Das ist ein ordentliches Brett"

Österreichs Fußball-Frauen-Nationalteam hat sich zum Abschluss der EM-Qualifikation unter Wert verkauft und im Nachbarschaftsduell mit Deutschland eine empfindliche 0:4-(0:2)-Niederlage, die auch in dieser Höhe in Ordnung geht, kassiert. Damit sprang im fünften Duell mit den Vize-Europameisterinnen, für die Klara Bühl (11., 92.), Jule Brand (39.) und Lea Schüller (53.) scorten, nichts Zählbares heraus.

Zumindest bleibt der Eindruck einer überragenden Kulisse: 43.953 Besucher bescherten Hannover ein nahezu ausverkauftes Haus, das Deutschlands Mittelfeldregisseurin Lea Oberdorf nicht in vollen Zügen genießen durfte. Die 22-Jährige vom FC Bayern, die sich bereits zwei Kreuzbandrisse in ihrer Karriere zugezogen hatte, schied nach einem unglücklichen Zweikampf mit Barbara Dunst aus. Das rechte Knie ist ziemlich lädiert, was Bundestrainer Horst Hrubesch mit Blickrichtung Olympische Spiele Sorgenfalten auf die Stirn treibt.

Auch sein Gegenüber war alles andere als happy: ÖFB-Teamchefin Irene Fuhrmann hatte sich nach der überzeugenden Vorstellung beim 3:1 gegen Polen mehr erwartet. Die rot-weiß-rote Equipe gab insgesamt nur vier Schüsse ab, ein einziger ging auf das Gehäuse von Ann-Katrin Berger, die ihre fußballerischen Qualitäten mit zwei Assists über weite Abschläge unter Beweis stellte. Das hätte Österreich besser verteidigen können. „Das ist ein ordentliches Brett, das nicht angenehm ist“, ärgerte sich Dunst.

Der Blick muss sich in die Zukunft richten. Nach dem verpassten direkten Ticket für die EURO 2025 in der Schweiz ist am Freitag Lostag. Sarah Puntigam & Co. erfahren auf dem Weg der zweiten Chance ihren ersten Play-off-Gegner (aus Liga C). Die starken Sloweninnen sollten es nicht werden.

„Wir sind immer sehr kritisch, es gibt viel aufzuarbeiten. Wir werden alles dafür tun, um im Oktober bestmöglich vorbereitet zu sein“, betonte Fuhrmann.

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos