Lilli Purtscheller läutete die Ära Schriebl mit dem goldenen Tor ein

Geradlinig, laufintensiv, die Zweikämpfe und den direkten Weg zum Tor suchend, gegen den und mit dem Ball pressend, permanent in Bewegung – die Handschrift des neuen Fußball-Frauen-Teamchefs Alexander Schriebl war klar erkennbar, wenngleich nach nur drei gemeinsamen Trainingseinheiten phasenweise die Präzision fehlte. Das ist absolut verständlich.

Österreichs Equipe im 4-4-2-System mit Raute hat dem 46-jährigen Salzburger einen Auftakt nach Maß in der UEFA Nations League beschert. Im fünften Duell mit Schottland gab es mit dem 1:0 (1:0) den ersten Sieg. Darauf lässt sich aufbauen.

Nicht nur die 1750 Besucher in der Innviertel-Arena waren zufrieden, auch jenes ÖFB-Quartett auf der Tribüne, das Geschlossenheit demonstrierte. Neben Generalsekretär Thomas Hollerer nahmen Sportdirektor Peter Schöttel, Geschäftsführer Bernhard Neuhold und auch Männer-Teamchef Ralf Rangnick Platz.

Die Fans in Ried fühlten sich gut unterhalten. Fotos: APA/Uwe Winter

Sie sahen eine sehr aktive Elf auf dem Rasen, aus der Lilli Purtscheller – vielleicht die Aufsteigerin des vergangenen Jahres – hervorstach. Die 21-jährige Flügelstürmerin der SGS Essen stellte die Weichen mit ihrem dritten Länderspieltor. Nach einem Gestocher im Strafraum und erfolglosen Klärungsversuchen der Gäste scorte die Tirolerin aus der Drehung – 1:0 (14.).

Es war der erste ÖFB-Treffer aus dem Spiel heraus in Ried, wo in den beiden EM-Quali-Matches zuvor (1:1 gegen Island, 2:1 gegen Slowenien) nur Sarah Puntigam vom Elfmeterpunkt zur Stelle gewesen war. Dafür gleich dreimal.

Es kann nicht alles rund laufen

"Man hat gesehen, was wir vorhaben, dass wir aggressiv spielen wollen. Es ist erkennbar, in welche Richtung es gehen soll", sagte Schöttel. Für einen Trainereffekt braucht es auch ein bisschen Glück.

Die Schottinnen fanden in der 8. Minute die erste Topchance vor und nach einer halben Stunde in ÖFB-Torfrau Manuela Zinsberger, die in extremis rettete, ihre Meisterin. Das waren Warnschüsse, die die Sinne schärften. Es kann nicht alles rund laufen, auch beim Abspielen der Bundeshymne streikte am Ende die Technik.

Schriebl hatte personell die eine oder andere Überraschung parat: Rechtsverteidigerin Chiara D’Angelo und die eingewechselte Carina Brunold kamen zu ihren Teamdebüts, Claudia Wenger (SKN St. Pölten) aus St. Ulrich bei Steyr tauchte als Innenverteidigerin in der Startformation auf. Dafür erhielten etablierte Kräfte wie Laura Wienroither, Marina Georgiewa oder Nicole Billa gar keine Einsatzzeit.

Der Erfolg war verdient und gibt Selbstvertrauen für das Deutschland-Match am Dienstag (18.15 Uhr, ORF 1) in Nürnberg. "Ich bin sehr zufrieden, wir haben eine beherzte Leistung gezeigt", sagte Schriebl. Auch Purtscheller war happy: "Wir sind als Einheit aufgetreten, das ist das Wichtigste."

