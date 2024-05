Prominente Ausfälle: Das ist Ralf Rangnicks Großkader für die Fußball-EM

Ralf Rangnick präsentierte am Dienstag jenen Spielerkreis, mit dem er in die Fußball-EM in Deutschland geht.

Nicht mit dabei sind wie erwartet unter anderem die Verletzten David Alaba, Xaver Schlager und Alexander Schlager. Insgesamt sind es 29 Spieler.

"Wir haben uns für die Spieler entschieden, von denen wir glauben, dass wir unseren Fußball bestmöglich auf den Platz bringen", sagte Rangnick. Er habe auch auf die aktuelle Formkurve geschaut, so der Deutsche.

Für die endgültige EM-Nominierung hält sich Rangnick noch ein paar Optionen offen. Darunter fällt auch Alex Schlager, auf den der Teamchef noch hofft. Im Augenblick gebe es aber keine Chance, dass der Ex-LASK-Torhüter bei einem der noch anstehenden Testspielen mitwirkt, weshalb er im aktuellen Kader nicht berücksichtigt wurde. Richtung EM sei Schlager eine Option.

Für die EM dürfen 26 Spieler mitgenommen worden. Beim letzten Turnier waren es noch deren 23, die UEFA hat das Kontingent nun erhöht. Der endgültige Kader muss bis zum 7. Juni feststehen.

Am 29. Mai trifft sich das ÖFB-Nationalteam in Windischgarsten zu einer fünftägigen Vorbereitung. Am 4. Juni folgt ein Testspiel in Wien gegen Serbien, ein weiteres am 8. Juni in St. Gallen gegen die Schweiz.

Das ist der ÖFB-Kader für die EM:

TOR: Niklas HEDL (SK Rapid; 1), Tobias LAWAL (LASK; 0), Heinz LINDNER (Royale Union Saint-Gilloise/BEL; 36), Patrick PENTZ (Bröndby IF/DEN; 5)

VERTEIDIGUNG: Flavius DANILIUC (FC Red Bull Salzburg; 2/0), Kevin DANSO (RC Lens/FRA; 18/0), Stefan LAINER (Borussia Mönchengladbach/GER; 39/2), Philipp LIENHART (SC Freiburg/GER; 19/1), Phillipp MWENE (1. FSV Mainz 05/GER; 11/0), Stefan POSCH (FC Bologna/ITA; 30/1), Leopold QUERFELD (SK Rapid; 1/0), Gernot TRAUNER (Feyenoord Rotterdam/NED; 10/1), Maximilian WÖBER (Borussia Mönchengladbach/GER; 23/0)

MITTELFELD: Thierno BALLO (RZ Pellets WAC; 0), Christoph BAUMGARTNER (RB Leipzig/GER; 36/13), Florian GRILLITSCH (TSG 1899 Hoffenheim/GER; 41/1), Marco GRÜLL (SK Rapid; 4/0), Florian KAINZ (1. FC Köln/GER; 27/1), Konrad LAIMER (FC Bayern München/GER; 34/4), Alexander PRASS (SK Puntigamer Sturm Graz; 4/0), Marcel SABITZER (Borussia Dortmund/GER; 78/17), Romano SCHMID (SV Werder Bremen/GER; 9/0), Matthias SEIDL (SK Rapid; 3/0), Nicolas SEIWALD (RB Leipzig/GER; 22/0), Patrick WIMMER (VfL Wolfsburg/GER; 10/0)

STURM: Marko ARNAUTOVIC (Inter Mailand/ITA; 111/36), Maximilian ENTRUP (TSV Egger Glas Hartberg; 2/1), Michael GREGORITSCH (SC Freiburg/GER; 53/15), Andreas WEIMANN (West Bromwich Albion/ENG; 23/2)

Auf Abruf: Daniel BACHMANN (Watford FC/ENG; 14), Cican STANKOVIC (AEK Athen/GRE; 4); Samson BAIDOO (FC Red Bull Salzburg; 1/0), Marco FRIEDL (SV Werder Bremen/GER; 5/0); Muhammed CHAM (Clermont Foot/FRA; 3/0), Christoph LANG (SK Rapid; 0), Dejan LJUBICIC (1. FC Köln/GER; 9/1), Manprit SARKARIA (SK Puntigamer Sturm Graz; 1/0), Kevin STÖGER (VfL Bochum/GER; 0); Junior ADAMU (SC Freiburg/GER; 6/0), Guido BURGSTALLER (SK Rapid; 26/2), Benedikt PICHLER (Holstein Kiel/GER; 0)

