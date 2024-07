ÖFB-Länderspiel in Linz gegen Norwegen bereits ausverkauft

Das Nations-League-Spiel am 13. Oktober (20.45 Uhr) in Linz gegen Norwegen mit Stürmerstar Erling Haaland war laut ÖFB-Angaben vom Donnerstag bereits 30 Minuten nach Verkaufsstart ausverkauft. Auch für die Partie drei Tage zuvor (ebenfalls in Linz) gegen Kasachstan bestehe laut Verbandsangaben große Nachfrage.

Bei Länderspielen fasst die Raiffeisen Arena rund 16.500 Besucher. Beide Partien im Vorjahr im neuen Stadion in der EM-Quali gegen Aserbaidschan (4:1) und Estland (2:1) waren ausverkauft.

Die ÖFB-Auswahl von Teamchef Ralf Rangnick startet Anfang September mit einem Auswärtsdoppel in Slowenien (6. September) und in Norwegen (9. September) in die Liga B der Nations League. Abgeschlossen wird die Gruppe 3 am 17. November mit einem Heimspiel im Ernst-Happel-Stadion in Wien gegen die Slowenen. Tickets dafür sind ab Samstag (14.00 Uhr) erhältlich.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper