Was die drei Bürgermeisterkandidaten mit Wilhering vorhaben

Am 9. Juni wird nicht nur auf europäischer Ebene gewählt. In Wilhering wird darüber entschieden, wer in den nächsten Jahren das politische Zepter der Gemeinde schwingen wird. Zwei Frauen und ein Mann stellen sich der Bürgermeisterwahl und damit der Nachfolge von Mario Mühlböck, der nach 26 Jahren an der Spitze von Wilhering aus gesundheitlichen Gründen seinen Rücktritt bekannt gegeben und im Februar vollzogen hat.