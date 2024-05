Bravo, Kaleen! Die 29-jährige Riederin singt am Samstag um den ESC-Sieg

Lange hat das Zittern nicht gedauert: Österreichs Beitrag "We Will Rave" von Kaleen wurde gestern Abend gleich als zweites Land der insgesamt zehn Qualifizierten für das Finale des 68. Eurovision Song Contests am Samstag genannt. Lesen Sie mehr: Österreich steht im Finale des Eurovision Song Contest Die 29-Jährige aus Ried im Traunkreis überzeugte offenbar beim reinen Publikumsvoting. Tatsächlich erfüllte Marie-Sophie Kreissl mit ihrem Uptempo-Dance-Song "We Will Rave" im sexy Bühnen-Outfit