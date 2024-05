Neuer Ausrüster: Das ist die neue LASK-Dress

Der LASK spielt ab sofort in Adidas-Dressen: Der Ausrüsterwechsel zur Weltmarke mit den drei Streifen und 11teamsports hatte sich in den vergangenen Wochen angedeutet, als Geschäftsführer Siegmund Gruber und die Trainer samt Betreuerteam bereits Adidas-Kleidungsstücke bei den Bundesligaspielen getragen hatten - beim "Partnertag" in der Raiffeisen-Arena machte der LASK den Wechsel offiziell. Schon zwischen 1994 und 1998 waren die Athletiker in Adidas-Trkots unterwegs.

Schon am Sonntag gegen Sturm Graz, dem letzten Heimspiel der Saison, werden die Athletiker in der neuen Heimdress mit den tradtionellen schwarz-weißen Streifen spielen. Zum Saisonabschluss in Salzburg eine Woche später wird das Auswärtstritkot getragen. Das schwarze Leiberl ist mit dünnen, weißen Querstreifen versehen, der Kragen leuchtet rot. Die Ausweichdress bleibt pink.

Backaldrin-Geschäftsführer Harald Deller, Raiffeisenlandesbank-OÖ-Generaldirektor Heinrich Schaller, Kapitän Robert Zulj, Valon Berisha, LASK-Geschäftsführer Siegmund Gruber Bild: LaSK

"Die Trikots sind sehr angenehm zu tragen und sehen richtig gut aus", schilderte Kapitän Robert Zulj seinen ersten Eindruck. "Wir freuen uns schon sehr darauf, die neue Dress am Sonntag erstmals vor unseren eigenen Fans in der Raiffeisen-Arena präsentieren zu dürfen."

Ab 2017 hatte der LASK in der Eigenmarke "Forza ASK" gespielt. Zuletzt wurde Sponsor BWT zum Ausrüster, der dadurch international eine Werbefläche bekam: In Europacupspielen ist im Gegensatz zu den Bewerben in Österreich die Anzahl der Sponsorenaufdrucke beschränkt: Zum Hauptsponsor ist nur der Ausrüster prominent auf der Brust vertreten.

Vier weitere Jahre mit Raiffeisen und Backaldrin

Der Vertrag mit Adidas wurde über vier Jahre abgeschlossen. Dazu gab der LASK bekannt, dass mit den Leading Partnern Raiffeisenlandesbank OÖ und Backaldrin der Doppelpass um vier Jahre verlängert wurde. Die Raiffeisenlandesbank ist der Namensgeber des eigenen Stadions und war auch im Paschinger Waldstadion als solcher ein Partner des LASK gewesen, Backaldrin ist seit 2020 Trikotsponsor.

Die Vertragsverlängerungen seien "für uns uns unsere Werte Sport, Familie und Wirtschaft von enormer Bedeutung. Die Zusammenarbei beruht auf gegenseitigem Vertrauen und ermöglicht langfristige Planungssicherheit und Stabilität", sagte Gruber stolz - auch darüber, "die Weltmarke Adidas und 11teamsports als offizielle Ausstatter gewonnen zu haben."

Autor Günther Mayrhofer Redakteur Sport Günther Mayrhofer

