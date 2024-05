Schwere Vorwürfe gegen Lena Schilling

Mitten im Wahlkampf könnte die Kandidatur der grünen EU-Spitzenkandidatin Lena Schilling in Turbulenzen geraten. Wie der "Standard" am Dienstag berichtet, schildern zahlreiche Weggefährten der 23-Jährigen ein problematisches Verhalten der Jungpolitikerin. Gemeinsam mit Grünen-Chef Werner Kogler, den stellvertretenden Bundessprechern Leonore Gewessler und Stefan Kaineder sowie Klubobfrau Sigrid Maurer wird Schilling dazu um 8.30 Uhr Stellung nehmen. Wir berichten per Livestream.

Worum es geht

Die Liste der Vorwürfe im "Standard" ist lang. So soll Schilling mehrfach die Unwahrheit gesagt haben, berichten sowohl private als auch berufliche Weggefährten. Zitiert wird aus einem Akt, in dem sich die 23-Jährige vor Gericht verpflichtet, künftig eine Reihe von Äußerungen zu unterlassen. So soll sie erzählt haben, dass eine ihrer einst besten Freundinnen vom Ehemann verprügelt werde und nach einem Übergriff eine Fehlgeburt erlitten habe. Hält sich Schilling nicht daran, muss sie 20.000 Euro zahlen.

In einem anderen Fall soll die 23-Jährige eine Affäre mit einem TV-Journalisten erfunden, diesem aber auch Beziehungen mit anderen grünen Politikerinnen unterstellt haben. Der Betroffene habe von einer Klage abgesehen. Auch ein Journalist soll Schilling belästigt haben - behauptet die 23-Jährige. Eine interne Untersuchung des Arbeitgebers des Journalisten habe kein Fehlverhalten ergeben.

In Rücktritt von Stammler involviert?

Auch der Fall Clemens Stammler wird noch einmal neu aufgerollt. Nachdem er in alkoholisiertem Zustand handgreiflich geworden ist, legte der aus St. Konrad (Bez. Gmunden) stammende Grüne Abgeordnete sein Nationalratsmandat im Oktober 2023 zurück. Stammler soll damals in der Nacht in alkoholisiertem Zustand eine Frau belästigt haben. Stammlers Belästigung soll dabei so aufdringlich gewesen sein, dass ein ebenfalls bei der Party anwesender Journalist der Betroffenen zu Hilfe eilte. Daraufhin soll Stammler den Journalisten körperlich attackiert und ihm eine Verletzung im Halsbereich zugefügt haben.

Lesen Sie auch: Handgreiflichkeiten in Szenelokal: Gmundner Nationalratsabgeordneter tritt zurück

Wie der "Standard" nun berichtet handelte es sich bei der belästigten Frau um Lena Schilling. Mit Stammler pflegte Schilling vor diesem Abend regelmäßig Kontakt, Chats legen ein gutes Verhältnis nahe. Sie war es auch, die ihn überhaupt zur Party eingeladen hatte. Dort wollte sie laut Anwesenden aber nichts mit ihm zu tun haben und sprach schlecht über ihn, berichtet der "Standard".

Die Grünen stehen laut ZiB2 voll und ganz hinter Schilling: „Alle weiteren angesprochenen Themen fußen auf Gerüchten und Behauptungen oder behandeln Dinge, die das Privatleben von Lena Schilling und/oder anderer Personen betreffen.“ Terry Reintke, Vorsitzende der Europäischen Grünen, wollte sich im Gespräch mit Armin Wolf nicht zur Causa äußern, sie kenne die Details noch nicht: “Ich habe Lena Schilling als Kämpferin für Klima und demokratische Gesellschaft kennengelernt, ich kann das nicht kommentieren“, sagte Reintke.

