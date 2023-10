Handgreiflichkeiten in Szenelokal: Gmundner Nationalratsabgeordneter tritt zurück

Clemens Stammler: "Mein Verhalten in dieser Nacht hat mir vor Augen geführt, dass in meinem Leben offensichtlich nicht alles in Ordnung ist. "

Der Vorfall habe sich in der Vorwoche in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ereignet, teilte Stammler am Mittwochnachmittag in einer als Aussendung verschickten persönlichen Erklärung mit. Er ziehe nun die Konsequenzen.

Den Vorfall nennt Stammler einen "furchtbaren Fehler, der einem nicht passieren darf". Bei den beteiligten Personen habe er sich bereits entschuldigt und sie um Verzeihung gebeten. In seinem Leben sei "offensichtlich nicht alles in Ordnung", betonte Stammler, dass er sich professionelle Hilfe suchen werde. Er legte neben seinem Nationalratsmandat auch sein Mandat in der Oberösterreichischen Landwirtschaftskammer zurück.

Frau belästigt, Journalisten attackiert?

Dem 49-Jährigen Oberösterreicher, der seit 2020 für die Grünen im Parlament sitzt, wird Fehlverhalten im Rahmen einer Party im Wiener Szenelokal U4 am vergangenen Donnerstag vorgeworfen, berichtet der Standard Online. Stammler soll dabei in der Nacht in alkoholisiertem Zustand eine Frau belästigt haben. Stammlers Belästigung soll dabei so aufdringlich gewesen sein, dass ein ebenfalls bei der Party anwesender Journalist der Betroffenen zu Hilfe eilte. Daraufhin soll Stammler laut "Profil" den Journalisten körperlich attackiert und ihm eine Verletzung im Halsbereich zugefügt haben. Der Mann musste aufgrund der Schmerzen ins Spital, es wurde eine Verletzung an der Luftröhre diagnostiziert, das Krankenhaus erstattete daraufhin Anzeige wegen Körperverletzung. Für Stammler gilt die Unschuldsvermutung.

Wer Stammler im Nationalrat nachfolgt, sei Sache der oberösterreichischen Grünen, hieß es auf Anfrage aus dem grünen Klub.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper