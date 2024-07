Nationalratswahl: MFG hat genug Unterschriften in Oberösterreich gesammelt

Die MFG will bei der Wahl am 29. September in den Nationalrat einziehen, deshalb ist sie wie alle anderen Parteien, die noch nicht im Parlament vertreten sind, derzeit eifrig am Unterschriftensammeln. Bis 2. August müssen die Unterstützungserklärungen eingereicht werden, für ein bundesweites Antreten sind 2600 Stück nötig. Für ein Antreten in einzelnen Bundesländern liegt die Quote niedriger: Wie die Partei bekannt gab, hat sie die für Oberösterreich nötigen 400 Unterschriften bereits beisammen.

Landtagsabgeordneter und MFG-Bundesparteiobmann Joachim Aigner – er kandidiert auf Platz eins der Bundesliste – wirbt um weitere Unterstützer, um auch die bundesweite Hürde zu nehmen. Kritisch sieht er, dass die Unterstützungserklärungen nicht digital abgegeben werden können.

Zentrale Bausteine der Wahlkampfstrategie der MFG sollen diverse Onlinekanäle sowie kleinstrukturierte Veranstaltungen sein. "Wir haben kein Geld, uns flächendeckend Plakatwände leisten zu können", sagt Aigner, der davon überzeugt ist, dass der persönlichste Kontakt ohnehin am "wirksamsten und ehrlichsten" sei.

