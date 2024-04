Guntamatic auch 2024/25 Hauptsponsor der SV Guntamatic Ried

Guntamatic, oberösterreichischer Qualitätshersteller für Pellet- und Hybridwärmepumpen- und Holzheizungen, wird auch in der kommenden Saison die SV Ried als Hauptsponsor unterstützen. Das gemeinsame Ziel ist klar definiert: der Wiederaufstieg in die 1. Bundesliga.

"Guntamatic ist seit 2016 Hauptsponsor der SV Ried und hat uns in dieser Zeit unabhängig von der Liga-Zugehörigkeit immer die Treue gehalten", betont SVR-Präsident Thomas Gahleitner. "Diese Partnerschaft geht weit über eine normale Sponsorenbeziehung hinaus. Die Belegschaft von Guntamatic mit Geschäftsführer Günther Huemer an der Spitze ist mit unserem Verein und dem gesamten Team der SV Guntamatic Ried eng verbunden. Es ist eine Partnerschaft auf Augenhöhe mit dem gemeinsamen großen Ziel, die SV Guntamatic Ried wieder in die oberste Liga zu bringen."

"Wir merken, dass sich immer mehr Menschen aus dem Inn- und Hausruckviertel für unsere sparsamen und langlebigen Holz- und Pelletheizungen entscheiden. In diesem Sinn möchten wir etwas zurückgeben und mit unserem Einsatz bei der SV Guntamatic Ried auch die Region tatkräftig unterstützen. Es freut uns sehr, dass die Wikinger unser Logo mit Stolz tragen und auch die Fans in besonderer Verbundenheit hinter ihrem Hauptsponsor stehen. Aus diesen Gründen kämpfen wir gerne weiterhin gemeinsam um den Wiederaufstieg in die erste österreichische Bundesliga", erklärt Günther Huemer, Geschäftsführung der Guntamatic Heiztechnik GmbH.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Zweite Liga Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.