"Eine traurige, aber auch schöne Botschaft": Dominic Thiem beendet im Oktober seine Karriere

Punkt 12.02 Uhr hat Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem eine Erklärung abgegeben und darin das bevorstehende Ende seiner Karriere angekündigt. Der 30-jährige Lichtenwörther zieht nach dieser Saison einen Schlussstrich, seine Abschiedsvorstellung wird er voraussichtlich bei den Erste Bank Open Ende Oktober in der Wiener Stadthalle geben.

"Es ist eine traurige, aber auch schöne Botschaft. Es gibt einige Gründe dafür. Allen voran mein Handgelenk, das nicht so ist, wie es sein sollte und wie ich es wollte", sagte Thiem: "Das Zweite ist mein inneres Gefühl. Ich habe mir diese Entscheidung lange und wohl überlegt. Ich dachte an die ganze unglaubliche Reise als Tennis-Spieler, ich hatte Erfolg, gewann Trophäen, von denen ich nie zu träumen gewagt hatte."

Thiem scheint mit sich im Reinen zu sein: "Es war eine großartige Erfahrung, für die ich dankbar bin. Diese Entscheidung ist die einzig richtige, über die ich sehr glücklich bin. Ich bin sehr aufgeregt, was jetzt alles kommen wird", berichtete er.

Thiem hat in seiner Laufbahn 17 ATP-Turniere gewonnen, der Höhepunkt war der Grand-Slam-Titel bei den US Open 2020 in New York. Zuvor hatte aus rot-weiß-roter Sicht nur Thomas Muster mit seinem French-Open-Triumph in Paris Vergleichbares geschafft. Thiem stand insgesamt vier Mal in einem Major-Einzelfinale (zwei Mal Paris, ein Mal New York, ein Mal Melbourne) – das hat kein anderer Österreicher vorzuweisen.

Eigentlich hatte der Champion alles mitgebracht, um wie einst Muster auf Platz eins der Weltrangliste zu klettern. Doch es sollte nicht sein. Thiems höchstes Ranking war Position drei, mittlerweile ist er aus den Top 120 gefallen. Das ist weit unter seinen Ansprüchen, aber mit der schweren Handgelenksverletzung, die er im Juni 2021 bei einem Rasenturnier auf Mallorca erlitt.

Seit damals ist nichts mehr, wie es war. Thiem ist die Leichtigkeit abhandengekommen – die Präzision, die Wucht. Nun hat einer der erfolgreichsten Athleten, die Österreich in einer Weltsportart hervorgebracht hat, eine Entscheidung getroffen. Er nimmt seinen Hut – nicht ohne Wehmut.

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos

