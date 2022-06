Welser Tennis-Challenge kein guter Boden für Lokalmatadore

Das mit 7200 Euro dotierte Profitennisturnier im Rahmen der ÖTV Challenge Series am Welser UTC-Platz ging am Donnerstag mit beiden Finalspielen zu Ende.

Im Herrenbewerb siegte mit Benedikt Emesz ein Mannschaftskollege des Welsers Björn Nareyka in der Bundesliga. Der für den UTC Radstadt antretende, ungesetzte 20-jährige Salzburger war im Finale bereits mit 1:4 im Rückstand gelegen, gab dann aber nur mehr ein Game ab und besiegte am Ende den als Nummer 3 gesetzten Niederösterreicher Jonas Gundacker glatt mit 6:4 und 6:1. Als Lohn für seinen kämpferischen Auftritt nahm Emesz einen Siegerscheck über 1080 Euro nach Hause.

Bei den Damen blieb der Titel dieses Jahr in Oberösterreich. Die für den UTC Ried in der Bundesliga startende Vorjahresfinalistin Tijana Zlatanovic besiegte im Finale die Wienerin Katarina Sopkova deutlich mit 7:5 und 6:2. Zlatanovic, die ein Stipendium der Illinois State University besitzt und in den USA erfolgreich Collegetennis spielt, gab im gesamten Turnierverlauf keinen Satz ab. Nach der verpatzten Endspielniederlage im Vorjahr holte sie sich diesmal souverän den Siegerscheck in selber Höhe wie der Sieger des Herrenfinales. Die erzielten Ranglistenpunkte bringen Zlatanovic wieder unter die ersten zehn im österreichischen Damentennis.

Beide Champions durften sich auch über ein Paar neue Sportsneakers freuen, die ihnen Turnierleiter Klaus Burndorfer als Draufgabe bei der Siegerehrung überreichte. Einziger Wermutstropfen war das Abschneiden der acht Welser Teilnehmer im Turnier. Keiner bzw. keine der sechs Herren und zwei Damen erreichte die zweite Runde.

Enttäuscht hat auch der am stärksten eingeschätzte Lokalmatador Björn Nareyka. Es war seine bereits siebente Auftaktpleite im Turnier: "Leider hält er vor seinem Heimpublikum dem Druck nicht stand", begründet Burndorfer die Niederlagenserie des Welser Topspielers. (fam)