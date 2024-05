Ukraine: Tschechiens Präsident Pavel dämpft Erwartungen

Tschechiens Präsident Petr Pavel, der nicht als Freund als Russland gilt, warnt vor unrealistischen Erwartungen im ukrainischen Abwehrkrieg gegen Russland. „Es wäre naiv zu glauben, dass die Ukraine in absehbarer Zeit vollständig die Kontrolle über ihr Territorium zurückgewinnen kann“, sagt der frühere tschechische Generalstabschef im Sender Sky News. Russland werde die besetzten Gebiete nicht aufgeben.

„Krieg stoppen“

„Was wir tun müssen, ist, den Krieg zu stoppen“, fordert der 62-Jährige. Anschließend könne man über eine künftige Vereinbarung verhandeln. Einen Kompromiss könne es indes nur mit Zustimmung der Ukraine und Russlands sowie mit der Hilfe von Garantiestaaten geben. Auch Hoffnungen auf einen baldigen NATO-Beitritt der Ukraine dämpft Pavel. „Ich denke, das kommt nicht infrage, solange der Krieg in der Ukraine andauert“.

Die ukrainische Armee gerät unterdessen in der Region um Charkiw, der zweitgrößten Stadt des Landes, durch eine russische Offensive zunehmend in Bedrängnis. Die Truppen der Ukraine haben sich aus einigen Dörfern in der Region zurückgezogen, teilte das ukrainische Militär in der Nacht auf Mittwoch mit. Die Lage in der Region sei „nach wie vor schwierig“, erklärte der generalstab. Jedoch werde es die Armee „den russischen Besatzern nicht erlauben, Fuß zu fassen“. Kiew hat Verstärkung in die Region entsandt, um einen Durchbruch Russlands zu verhindern.

Spanien-Reise abgesagt

Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte angesichts der Lage an der Front seinen für Freitag geplanten Besuch in Spanien ab, auch der Besuch in Portugal fällt aus.

