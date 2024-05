Leerstände in Wels werden zum Teil geschlossen

Seit Jahresbeginn hat sich einiges getan in der Welser Gastronomie und dem Handel. An die 40 Projekte wurden laut dem Welser Stadtmarketing-Chef Peter Jungreithmair in der Innenstadt fixiert, einige sind noch in der Umsetzung. So sperrt voraussichtlich Ende Mai ein Spezialitätengeschäft für istrische Spezialitäten im ehemaligen Modegeschäft Valerie in der Schmidtgasse auf.