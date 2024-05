Bruderduell um Olympia: Diesen Borchashvili möchte der Judo-Verband nach Paris schicken

"Ich fühle mich nach der EM (Bronze; Anm.) noch nicht wieder fit genug, um ganz vorne mitzukämpfen", begründet Shamil Borchashvili, warum er die von 19. bis 24. Mai in Abu Dhabi stattfindende Judo-WM auslassen wird. Lesen Sie auch: Felix Großschartner ist beim Giro schwer gestürzt "Erholung und Training machen für mich im Moment definitiv mehr Sinn", so der 28-Jährige, der damit der prominenteste Ausfall im letztlich zwölfköpfigen Aufgebot ist. Sehr wohl an den Start gehen wird Bruder