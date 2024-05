Parken unterm Sonnenkraftwerk: Eurothermen-Solarpark ging in Bad Schallerbach ans Netz

Als wäre das Wetter für den Anlass bestellt worden: Bei strahlendem Sonnenschein ging heute nach acht Monaten Bauzeit der Eurothermen-Solarpark ans Netz. 420 Parkplätze für die Hotel- und Thermengäste wurden mit 2887 Photovoltaik-Modulen (6000 Quadratmetern) überdacht. Diese erzeugen 1,3 Millionen Kilowattstunden Strom pro Jahr, der ausschließlich von der Eurotherme selbst für den Betrieb genützt wird. Die erzeugte Menge entspricht in etwa dem jährlichen Stromverbrauch von mehr als 550 Haushalten.

Die bereits bisher versiegelten Flächen werden doppelt verwendet, die Beton- und Asphaltwüste wird damit zum grünen Kraftwerk. Neben der Produktion von nachhaltigem Sonnenstrom werden die parkenden Fahrzeuge beschattet, vor Schnee, Hagel und Starkregen geschützt.

Betriebskosten reduzieren

Eurothermen-Geschäftsführer Patrick Hochhauser betonte die Wichtigkeit des Projekts für das Unternehmen und dessen Nachhaltigkeitsstrategie. "Wir haben bisher bereits sieben Millionen Euro in verschiedene Maßnahmen investiert, mit dem Ziel, Energie einzusparen, auf Alternativenergien umzustellen und damit auch die Betriebskosten zu reduzieren." Die Eurothermen würden damit auch den Nachhaltigkeitsschwerpunkt in der neuen OÖ. Landestourismusstrategie konsequent umsetzen. Die 3,8-Millionen-Euro-Investition in den Photovoltaik-Parkplatz war vom Aufsichtsrat einstimmig genehmigt worden. Durch das Sonnenkraftwerk können pro Jahr mehr als 470 Tonnen CO2 eingespart werden. Entstanden sind auch 15 neue E-Ladestationen für Hotel- und Tagesgäste, insgesamt stehen 25 Stromtankstellen zur Verfügung. Auch der eigene Fuhrpark wird auf Elektrofahrzeuge umgestellt, so sind zum Beispiel die Gärtner mit Elektro-Lastenfahrrädern auf dem großen Thermenareal unterwegs.

PV-Parkplätze haben Priorität

Wirtschafts- und Energielandesrat Markus Achleitner (VP) betonte, dass Oberösterreich seine Vorreiterrolle in der Energiewende weiter ausbaue. "Wir liegen im Bundesländervergleich mit Abstand an der Spitze bei Wasserkraft, Biomasse, Sonnenenergie und Geothermie." Bei der PV-Strategie des Landes habe neben der Nutzung von bestehenden Dachflächen auch die PV-Überdachung von Parkplätzen Priorität.

In Oberösterreich bestehen bereits mehr als 100.000 PV-Anlagen, das ist die Hälfte des Zieles von 200.000 Anlagen im Jahr 2030.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels Michaela Krenn-Aichinger

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Bad Schallerbach Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.