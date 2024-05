Rennradfahrer (55) bei Unfall in Marchtrenk schwer verletzt

Eine Ausfahrt mit dem Rennrad hat für einen 55-Jährigen am Dienstagnachmittag im Krankenhaus geendet: Der Mann aus dem Bezirk Wels-Land war auf der Westbahnstraße im Gemeindegebiet von Marchtrenk (Bezirk Wels-Land) unterwegs, als es gegen 16 Uhr zu einem folgenschweren Unfall kam.

Ein Pkw-Fahrer dürfte den Sportler beim Linksabbiegen an der Kreuzung mit der L1228 übersehen haben und erfasste das Rennrad. Der 55-Jährige kam schwer verletzt auf dem Boden zum Liegen. Er musste vom Notarzt versorgt und dann in das Klinikum Wels gebracht werden, teilte die Polizei am Abend mit.

Lokalisierung: Zu dem Unfall kam es an der Kreuzung der Westbahn- mit der Eferdinger Straße unweit des Bahnhofs in Marchtrenk

