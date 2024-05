Nächster Trainerwechsel in der Bundesliga: Schmid verlässt den WAC

Mit dem 4:0 auswärts gegen Austria Wien übernahm Wolfsberg am Samstag die Tabellenführung in der Qualifikationsgruppe. Am Montag trennte sich die Austria als Konsequenz von Trainer Michael Wimmer, nun muss auch der WAC einen Trainer für die kommende Saison finden: Manfred Schmid und der Klub einigten sich auf eine Aufösung des eigentlich bis 2025 laufenden Vertrags am Saisonende. "Es ist eine absolut saubere und vernünftige Trennung", sagte Schmid.

Schmid war im März 2023 als Nachfolger von Robin Dutt angetreten. Nach dem Verpassen der Meistergruppe und dem schwachen Start in die Qualifikationsgruppe waren Gerüchte über ein mögliches Ende der Zusammenarbeit aufgekommen. "Eine Trainerdiskussion ist überhaupt nicht da", sagte WAC-Präsident Dietmar Riegler noch vor vier Wochen.

Abschied als Europacup-Starter?

Zumindest zwei Spiele stellt Schmid den WAC noch auf: Am Samstag geht es daheim gegen Tirol um die Verteidigung des ersten Platzes in der Qualifiationsrunde - dieser bedeutet das Heimrecht im Halbfinale des Europacup-Play-offs gegen Austria Wien am Dienstag. Im Falle des Aufstieg kommen noch zwei Partien gegen den Fünften der Meistergruppe hinzu. Es geht in Hin- und Rückspiel um einen Startplatz in der zweiten Qualifikationsrunde der Conference League.

