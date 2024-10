Rieder Verkehrsstadtrat Stummer: "Müssen etwas gegen die Raser unternehmen"

Eine Art "Gipfelgespräch" mit Bezirkshauptmannschaft, Bezirkspolizeikommando und Stadtwache soll es laut Rieds Verkehrsstadtrat und Vizebürgermeister Peter Stummer (SPÖ) demnächst geben. Ein Termin stehe noch nicht fest. Grund sei, so der Politiker, dass die Raserei in gewissen Rieder Stadtteilen zuletzt immer mehr zugenommen habe. "Vor allem im Bereich der Brucknerstraße, Messegelände, Volksfeststraße und des Team-7-Kreisverkehrs gibt es größere Probleme", sagt Stummer im Gespräch mit den OÖNachrichten. Insbesondere in den Sommermonaten seien viele Anrainer dem Lärm in den Nachtstunden dauerhaft ausgesetzt gewesen. "Ganz unabhängig vom Lärm: Das Fahren mit überhöhter Geschwindigkeit im Ortsgebiet ist sehr gefährlich, daher müssen wir etwas unternehmen", sagt Stummer.

Einer der Hotspots für die meist sehr jungen Autofahrer mit ihren schnellen Boliden ist das Messegelände. Geht es nach Stummer könnten zwei Schranken entlang der Brucknerstraße hier erste Abhilfe schaffen. "So müsste man nur noch je eine Aus- und Einfahrt bei der Brucknerstraße und bei Bad Ried kontrollieren", sagt Stummer. Der Exekutive macht er keinen Vorwurf, im Gegenteil: "Es wird gut und regelmäßig kontrolliert."

Langfristig müsse das Ziel sein, eine derartige Auto- oder Tuning-szene aus der Stadt zu bekommen. "Das Problem ist in den vergangenen Jahren mehr und mehr geworden. Das ist auch ein Mitgrund für ein drittes mobiles Radar", sagt Stummer. Dafür benötigt es noch einen Stadtrats- und Gemeinderatsbeschluss.

Die Wahrnehmungen von Stummer decken sich offenbar nicht unbedingt mit jenen des Rieder Bezirkspolizeikommandos. "Die Szene ist bei uns nicht besonders ausgeprägt. Klar wird auch bei uns sinnlos durch die Gegend gefahren, aber wir haben das mit unserem Verkehrsdienst gut im Griff. Explodiert ist bei uns in diesem Bereich nichts", sagt Thomas Hasenleitner, stellvertretender Bezirkspolizeikommandant auf OÖN-Anfrage.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.