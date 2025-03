Spannung von vorne bis hinten: Heißes Frühjahr in der Landesliga West

Der Winterschlaf ist zu Ende. Bereits vergangene Woche haben die Regionalligisten die Frühjahrssaison im Fußball-Unterhaus angekickt. Am kommenden Wochenende folgt nun der Auftakt in der OÖ-Liga und den Landesligen. Vor allem in der Landesliga West verspricht die Rückrunde viel Spannung. Die ersten sechs Teams trennen nur drei Punkte, und auch am anderen Tabellenende ist das Feld eng umkämpft. Zum Start liefern die OÖN einen kompakten Überblick zu den sieben Innviertler Landesliga-Vertretern.

SPG Andorf/Sigharting

Als einziges Innviertler Team haben die Andorfer als erster Verfolger von Herbstmeister Peuerbach realistische Chancen auf den Meistertitel. Der Abstand auf den Tabellenführer beträgt zwei Punkte, aber auch das Feld dahinter ist dicht gedrängt. Gschwandt hat als Tabellensechster nur drei Punkte Rückstand auf Peuerbach. "Die enge Situation macht eine Prognose, wer bis zum Schluss um den Titel spielen wird, sehr schwierig. Entscheidend wird wohl sein, wer am besten aus den Startlöchern kommt und einen Lauf starten kann", sagt Andorf-Trainer Bernhard Straif. Der FCA gastiert zum Auftakt am Samstag beim Tabellenfünften in Grieskirchen. "Das wird ein super Gradmesser, der uns gleich zeigen wird, wo wir stehen", sagt Straif, der sich von seiner Mannschaft in der Rückrunde mehr Effizienz vor dem gegnerischen Tor als noch im Herbst erhofft.

Andorf-Trainer Bernhard Straif Bild: Reinhard Schröckelsberger

SpvG Schalchen/Mattighofen

Mit nur drei Punkten aus den ersten sechs Spielen ist man in Schalchen denkbar schlecht in die neue Saison gestartet, im Laufe der Hinrunde konnte sich die Mannschaft von Trainer Robert Pessentheiner aber stabilisieren. Der amtierende Vizemeister liegt mit 21 Punkten und Rang acht im gesicherten Mittelfeld. "Die Tür nach ganz oben ist für uns natürlich zu, aber wir wollen versuchen, noch einige Plätze nach oben zu klettern. Die Top-5 sind unser Ziel", sagt Pessentheiner. Für ihn und sein Team steigt das große Frühjahrshighlight im April. Im Viertelfinale des Landescups treffen die Schalchner auf Weißkirchen/Allhaming. Gegen den favorisierten OÖ-Ligisten will man Vereinsgeschichte schreiben und erstmals ins Halbfinale des Bewerbs einziehen. Ebenso herausfordernd ist aber gleich der Rückrundenstart: Am Samstag empfängt Schalchen Herbstmeister Peuerbach.

SPG Esternberg/St. Roman

Nach einem Herbstdurchgang mit Höhen und Tiefen befinden sich die Esternberger direkt hinter Schalchen mit 19 Punkten aktuell ebenfalls im gesicherten Mittelfeld. Die oberste Devise beim "Landesliga-Dino" lautet, die Abstände auf die hinteren Ränge so schnell wie möglich auszubauen, um eine sorgenfreie Rückrunde spielen zu können. Die erste direkte Gelegenheit dazu hat die Elf von Coach Josef Hamedinger gleich am Samstag. Zuhause empfängt man den Aufsteiger aus Neuhofen zum Innviertler Duell.

SPG Utzenaich/Antiesenhofen

Mit 18 Punkten liegt die SPG voll im Soll im Kampf um den Klassenerhalt, den Trainer Josef Feichtinger von Anfang an als erstes und einziges Ziel ausgegeben hat. Die Abgänge von Leistungsträgern wie Saban Muratovic und Michael Schmidbauer schmerzen, mit Stürmer Julian Liebenow konnte man aber zumindest offensiv einen vielversprechenden Ersatz finden. Der Deutsche war zuletzt in der bayerischen Landesliga bei Hauzenberg am Ball und erzielte dort in 92 Spielen beachtliche 48 Tore. Seine offensiven Stärken soll Liebenow am besten gleich beim Auftakt in Gschwandt zeigen.

SPG Schärding

Bei den Schärdingern hat sich in der Winter-Transferzeit erneut einiges getan. Mit Firzet Hadzic als Trainer und Amar Sahinovic als sportlichen Leiter hat man sich in der Führung neu aufgestellt, vier Neuzugänge sollen den Kader der Schärdinger, die die Hinrunde auf Rang 13 beendet haben, qualitativ verstärken. "Unser einziges Ziel ist, in der Liga zu bleiben. Deshalb ist es für uns wichtig, gleich in den ersten Spielen zu punkten", sagt Sahinovic. Kein leichtes Unterfangen: In den ersten fünf Runden stehen mit Andorf, Peuerbach und Bad Wimsbach Begegnungen mit den drei Top-Teams aus der Hinrunde am Programm. Morgen empfängt man zum Rückrundenstart die Hertha Wels Juniors, die einen Punkt vor Schärding liegen. "Aufgrund des schweren Auftaktprogramms sind drei Punkte gegen Wels ein Muss", sagt Sahinovic.

USV Neuhofen

Im Kampf gegen den Abstieg wollen die Neuhofner mit Regionalliga-Erfahrung punkten. Neben dem neuen Trainer Edin Ibrahimovic, der im Winter vom Feld auf die Trainerbank gewechselt ist, konnte man Andrej Pavlovic von Vöcklamarkt an Land ziehen. "Wir waren als Verein viele Jahre erfolgsverwöhnt, im Herbst haben wir die andere Seite kennengelernt", sagt Sportchef Daniel Peer. Mit zehn Punkten liegen die Neuhofner derzeit auf Platz 14. "Ich bin aber sehr positiv gestimmt, dass wir den Klassenerhalt schaffen. Wir konnten im Kader einiges zum Positiven verändern und Edin macht seinen Job sehr gut."

Edin Ibrahimovic wird vom Feld auf die Trainerbank wechseln. Bild: Reinhard Schröckelsberger

SPG Munderfing/Pfaffstätt

Im Winter leuchtete die rote Laterne in Munderfing. Nach nur insgesamt 14 Punkten im Kalenderjahr 2024 soll mit Neo-Coach Gerhard Obermair die Trendumkehr gelingen. "Uns ist bewusst, dass für den Klassenerhalt bei uns viel zusammenpassen muss. Vor allem defensiv müssen wir stabiler als im Herbst auftreten", sagt Sportchef Matthias Spitzer. Nach dem Auftakt daheim gegen Kammer stehen zwei Innviertler Duelle gegen Neuhofen und Utzenaich am Spielplan. "Da geht es für uns dann gleich um alles", sagt Spitzer.

Autor Valentin Berghammer Redaktion Innviertel Valentin Berghammer