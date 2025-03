Rieder Medaillenträume haben sich in "Schall und Rauch" aufgelöst

So hat sich der UVC McDonald’s Ried das ganz und gar nicht vorgestellt. Nach einem starken Grunddurchgang, in dem man zwischenzeitlich sogar auf dem zweiten Platz lag, platzte im Viertelfinal-Duell gegen Graz der Traum von einer Medaille. Drei Mal mussten Spieler und Trainer Jiri Siller das Feld gegen die Grazer mit hängenden Köpfen verlassen. Die Rieder verloren die Serie überraschend klar mit 0:3. Auch die Satzstatistik (1:9) spricht Bände.

Dementsprechend groß ist die Enttäuschung auch einige Tage nach dem Viertelfinal-Aus bei Roman Lutz, dem Obmann des UVC Ried. "Es ist wahnsinnig bitter, dass ein halbes Jahr Vorbereitung auf die Play-offs innerhalb von sechs Tagen quasi in Schall und Rauch aufgeht. Damit, dass es so klar für Graz ausgeht, hat bei uns niemand gerechnet." Dass Graz absolut verdient aufgestiegen ist, liege klar auf der Hand. "Leider haben wir ausgerechnet in den wichtigsten Spielen unser Leistungspotenzial nicht abrufen können", sagt Lutz. "Die vergangenen sechs Monate haben wir uns auf solche Spiele vorbereitet. Leider konnten wir das, was wir trainieren, nicht umsetzen. Dementsprechend groß ist die Enttäuschung", sagte Libero Hannes Langwieser.

"Wir hätten uns nach so vielen Jahren im oberen Play-off in dieser Saison eine Medaille erhofft. Es hilft aber nichts. Jetzt geht es darum, die Wunden zu lecken, die Krone zu richten und in den verbleibenden Platzierungsspielen noch das Beste aus dieser Saison zu machen", sagt Lutz. Das Beste wäre im Fall der Rieder der fünfte Platz. Erste Hürde in den Platzierungsspielen ist Sokol Wien. Am 22. März wird in der Bundeshauptstadt gespielt, das Rückspiel findet am 29. März im Volleydome in Ried statt. Sollten beide Teams je eine Partie gewinnen, wird am 29. März in Ried noch ein sogenannter "Golden Set" gespielt. Wer diesen Satz gewinnt, steigt auf und spielt dann um den fünften Platz.

"Auch wenn die Niederlage im Viertelfinale wehgetan hat – es geht jetzt darum, dass wir uns in den Platzierungsspielen bestmöglich präsentieren. Das erwarte ich von der Mannschaft", sagt Lutz im Gespräch mit den OÖN.

