Josefimarkt: Uttendorf wird wieder zur Flaniermeile

Das Wetter verspricht strahlenden Sonnenschein und damit ideale Voraussetzungen für den ersten und einen der größten Märkte im Innviertel: den traditionellen Josefimarkt in Helpfau-Uttendorf.

Was vor mehr als 150 Jahren als Viehmarkt begonnen hat, ist aus dem Veranstaltungskalender im März kaum mehr wegzudenken. Von Freitag, 7. März, bis Sonntag, 9. März, verwandelt sich die Marktgemeinde im Herzen des Bezirks Braunau wieder in eine große Flanier- und Feiermeile. Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner (FP) wird den Markt offiziell am Samstag um 13 Uhr eröffnen. Bereits ab Freitag aber locken der Vergnügungspark und Bierzelt-Gaudi: Der Musikverein Harmonie und das Gasthaus Helpfauer-Hof laden ins Bier- und Weinzelt. Das Bier fürs dreitägige Fest wird am Freitag um 19.30 Uhr angestochen, danach spielen die "Gschamigen".

Ab Samstagvormittag stellen die gewerblichen Aussteller bereits aus. Die Goldhaubengruppe betreibt im Pfarrheim ein Café mit Kaffee und Kuchen und lädt zu einer Handwerksausstellung. Auch die Oldtimer-Traktoren sind heuer wieder zu sehen. Am Samstag und am Sonntag von 9 bis 17 Uhr findet im Erdgeschoß des Schöpplhauses (gegenüber der Brauerei Vitzthum) ein Bücherflohmarkt statt. Nicht nur Kinderaugen werden in diesem Jahr zudem strahlen: Erstmals mischen sich die Straßenkünstler Jonglina und Zauberer Hermann unter die Besucher. Flanieren, Plaudern, Speisen und Spaß im Vergnügungspark wird abgerundet beim Feiern auf der Josefiwiesn. Das musikalische Unterhaltungsangebot ist bunt: vom Musikverein Harmonie über Heavy-Böhm bis hin zu den "Inn4tler Falotten" und der "Gehweida Gang". Neben einem Besuch des Bier- und Weinzeltes kann auch ein Abstecher in den Discokeller des Sportvereins eingeplant werden: Dort findet am Samstag ab 18 Uhr eine Discoparty statt und als Abschluss der Oldies-Abend am Sonntag, ebenfalls 18 Uhr.

