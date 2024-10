2:1 - LASK mühte sich im Cup gegen Voitsberg weiter

Robert Zulj hatte in Voitsberg bei beiden LASK-Toren seine Beine im Spiel

Ohne zu glänzen schaffte der LASK mit dem 2:1 gegen Zweitligist Voitsberg den Aufstieg in das Viertelfinale des ÖFB-Cups. Einen richtigen Klassenunterschied konnte man zwischen dem Außenseiter aus der Steiermark und dem Top-Team aus dem Oberhaus nicht erkennen.

Bereits in der zweiten Minute hatte Voitsberg-Stürmer Martin Krienzer das Außennetz getroffen - nach einer halben Stunde ließ er das Leder dafür im Tornetz zappeln: Nach einer Unachtsamkeit von LASK-Verteidiger Hrvoje Smolcic war der 24-Jährige alleine vor LASK-Goalie Jörg Siebenhandl eiskalt geblieben (33.).

Mit der ersten richtig gelungenen Aktion gelang dem Team von Trainer Markus Schopp postwendend der Ausgleich: Rober Zulj erzielte nach einem schönen Zusammenspiel von Adil Taoui und Valon Berisha das 1:1 (42.).

Voitsberg traf drei Mal Aluminium

Auch beim Führungstreffer hatte Zulj seine Beine im Spiel: Nach seiner Ecke war Maksym Talovierov per Kopf noch an der Latte gescheitert, der eingewechselte Philipp Ziereis traf per Nachschuss (47.).

Im weiteren Spielverlauf hatten die Linzer auch Glück, den Vorsprung über die Zeit zu bringen: Bei einer Dreifach-Chance in der 59. Minute hatten Christoph Urdl und Krienzer nur Aluminium getroffen, Maximilian Suppan scheiterte an LASK-Goalie Jürgen Siebenhandl. Im Finish verhinderte bei einem Kopfball von Christoph Strommer (85.) erneut die Latte ein Gegentor.

Am Ende durfte der LASK über den Aufstieg in das Pokal-Viertelfinale jubeln - die Leistung wird LASK-Coach Schopp aber nicht zufrieden gestellt haben...

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

