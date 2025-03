LASK-Torschütze Entrup: "Gut, dass wir es selbst in der Hand haben"

Maximilian Entrup erzielte in Klagenfurt das 2:1.

"Es gehören auch dreckige Siege dazu", sagte LASK-Stürmer Maximilian Entrup nach dem Schlusspfiff. "Solche Punkte müssen wir mitnehmen." Mit dem Auswärtssieg in Klagenfurt verteidigten die Schwarz-Weißen den einen Punkt Vorsprung auf den Siebenten Blau-Weiß Linz, der gleichzeitig 2:1 gegen Tirol gewann. "Ich freue mich für beide Linzer Vereine, dass wir so ein cooles Finale haben", sagte Blau-Weiß-Linz-Trainer Gerald Scheiblehner zum engen Rennen um die Top sechs.

"Haben es selbst in der Hand"

Die Schwarz-Weißen feierten gleichzeitig 190 Kilometer Luftlinie entfernt, nachdem sie in Klagenfurt erneut Widerstandsfähigkeit gezeigt hatten. Denn zwischenzeitlich waren sie beim Stand von 0:1 zwei Punkte hinter Blau-Weiß Linz. Solomon Bonnah riss eine Flanke ab, der Ball flog über Torhüter Tobias Lawal hinweg ins lange Eck (3.). Dass der Niederländer etwas anderes vorgehabt hatte, gab er nach dem Schlusspfiff im Interview zu.

Gar nichts tat Bonnah wie zwei Kollegen, als Valon Berisha den Ball vor dem Sechzehner zurechtlegte. Beim Schuss rutschte dem LASK-Mittelfeldspieler der Standfuß weg, der Ball segelte zum Ausgleich ins rechte Eck – 1:1 (13.).

Adeniran: "Max ist immer frei"

Gewollt schön war der Siegtreffer (60.). Der eingewechselte Krystof Danek schickte Samuel Adeniran in die Tiefe. Der US-Amerikaner ließ Abwehrchef Thorsten Mahrer mit einem Haken vorbeirutschen und spielte quer auf Torschütze Maximilian Entrup. "Max ist immer frei", sagte Adeniran mit dem Siegerlächeln nach dem Schlusspfiff. "Ich versuche, ihn zu finden. Es macht Spaß, mit ihm zu spielen."

Entrup verwertete die Vorlage von Adeniran. Bild: GERD EGGENBERGER (APA/GERD EGGENBERGER)

Auch im 23. Pflichtspiel gegen Klagenfurt blieb der LASK ungeschlagen. Weil David Toshevski die Ausgleichschance liegen ließ (90.) wurde es ein Sieg, der ein weiterer Schritt in Richtung Meistergruppe war. "Gut ist, dass wir es selbst in der Hand haben", sagte Entrup. "Wir sind der Gejagte."

Am Sonntag geht das Fernduell in die vorletzte Runde. Der LASK empfängt Tirol, Blau-Weiß Linz ist in Wolfsberg zu Gast. Bei Punktgleichheit würde das gewonnene direkte Duell Blau-Weiß Linz nach vorne reihen.

Mehr zum Thema LASK LASK verteidigte mit 2:1 in Klagenfurt Platz sechs LINZ. Der LASK ist einem Platz in der Meistergruppe der Fußball-Bundesliga wieder nähergekommen. LASK verteidigte mit 2:1 in Klagenfurt Platz sechs

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.