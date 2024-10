LASK: Neuauflage gegen Salzburg im Cup-Viertelfinale

Wie die Auslosung am Mittwochabend ergab, bekommen es die Athletiker am 1./2. Februar in der heimischen Raiffeisen Arena mit RB Salzburg zu tun.

Damit kommt es zur Neuauflage des Viertelfinal-Duells vom Vorjahr, als die Frühjahrssaison gleichfalls mit dieser Cup-Begegnung eingeläutet wurde. Es ist zugleich das fünfte Aufeinandertreffen mit den Bullen im Pokalbewerb in den vergangenen sechs Jahren. Der neunfache Cupsieger setzte sich nach den Erfolgen über den FC Dornbirn (6:0) und die Wiener Viktoria (4:0) am Mittwochabend gegen die WSG Tirol durch.

Der LASK hatte nach den souveränen Aufstiegen in den ersten beiden Runden gegen die Union Gurten und die Sportunion Mauer beim Auswärtssieg gegen Zweitligist ASK Voitsberg einige Mühen, setzte sich am Ende aber durch und steht so zum siebenten Mal in Folge im Viertelfinale. Der genaue Spieltermin wird noch bekanntgegeben.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Bundesliga Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.